Pauleta, média do Benfica de 28 anos, foi convocada pela primeira vez para a Seleção depois de obter dupla nacionalidade portuguesa, uma vez que nasceu em Pontevedra (Galiza, Espanha). A novidade surgiu no treino por Andreia Norton, com o grupo a celebrar o momento e a brindar Pauleta com um “túnel”.

No Benfica desde 2018, depois de duas temporadas no Sp. Braga, a média leva um golo e uma assistência em 19 jogos nesta época.