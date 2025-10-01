Anatoliy Trubin (Ucrânia), Georgiy Sudakov (Ucrânia) e Vangelis Pavlidis (Grécia), jogadores do Benfica, vão estar ao serviço das respetivas seleções no mês de outubro.

O guarda-redes e o médio ucranianos foram convocados para os compromissos frente a Islândia e Azerbaijão, a 10 e 13 de outubro, respetivamente, na qualificação para o Mundial 2026.

Já Pavlidis vai representar a Grécia nos jogos com a Escócia e Dinamarca, a 9 e 12 de outubro, também a contar para o acesso ao próximo Campeonato do Mundo.

Recorde-se, que Amar Dedic (Bósnia e Herzegovina), Franjo Ivanovic (Croácia) e Andreas Schjelderup (Noruega) também já tinham sido chamados para representar as respetivas seleções na próxima data FIFA.

Além dos jogadores encarnados que estarão ao serviço das seleções principais, Joshua Wynder (Estados Unidos) e Gianluca Prestianni (Argentina) encontram-se a disputar o Mundial sub-20, que decorre no Chile.

