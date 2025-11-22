Morreu Sérgio Caetano, líder dos Diabos Vermelhos, claque do Benfica
Clube encarnado emitiu nota de condolências
(em atualização)
Sérgio Caetano, líder dos Diabos Vermelhos, morreu esta sexta-feira.
Segundo a CMTV, o corpo do membro da claque do Benfica foi encontrado dentro de um carro a escassas dezena de metros do Estádio da Luz, no lado oposto da Avenida Lusíada.
O Benfica emitiu uma nota de pesar ao princípio da madrugada de sábado.
NOTA DE PESAR DO BENFICA:
«O Sport Lisboa e Benfica lamenta profundamente o falecimento de Sérgio Caetano, figura incontornável do universo benfiquista e líder dos Diabos Vermelhos.
A sua dedicação inabalável ao Clube fica como uma marca indelével na história do apoio ao Benfica, nos mais diferentes estádios e pavilhões, em Portugal e além-fronteiras.
O Sport Lisboa e Benfica endereça à família de Sérgio Caetano, aos seus amigos e aos Diabos Vermelhos as mais sentidas condolências neste momento de profunda dor.»