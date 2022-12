O Benfica enviou, através da sua Fundação e em parceria com o Shakhtar Donetsk, 30 geradores para a Ucrânia.



Segundo explicam os encarnados, a entrega será feito no Legia de Varsóvia, outro clube membro do European Football for Development Network, e só depois seguirá para Lviv. Nessa cidade ucraniana, os geradores vão ser distribuídos pelo Shakhtar pelo resto do país.



«Estamos sempre atentos a mais situações em que o nosso contributo possa ser positivo para a causa e para a melhoria das condições do povo ucraniano. É isso que nos move», referiu o representante da Fundação das águias, Nuno Costa, em declarações à BTV.



Lembre-se que no passado o Benfica já tinha enviado 25 toneladas de bens essenciais para a Ucrânia, país que foi invadido pela Rússia em fevereiro deste ano. Após essa primeira ajuda humanitária, o clube português assinou um protocolo com a Fundação do Shakhtar Donetsk.