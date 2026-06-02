Benfica: Sidny Cabral viaja quarta-feira para a Turquia para assinar contrato
Cabo-verdiano vai comprometer-se com o Trabzonspor
- Bruno Andrade
- Comentador
- @@maisfutebol
Sidny Cabral viaja esta quarta-feira para a Turquia, de forma a cumprir todas as formalidades para assinar contrato com o Trabzonspor. O lateral vai comprometer-se por quatro temporadas com o clube turco.
Refira-se que a seleção de Cabo Verde viaja esta terça-feira para Boston, nos Estados Unidos, mas Sidny Cabral ficou em Portugal, de forma a viajar amanhã bem cedo para a Turquia.
O jogador vai então fazer exames médicos em Trabzon e assinar contrato, de forma a tentar viajar para os Estados Unidos ainda na quarta-feira, ao final do dia. Se isso não for possível, Sidny Cabral viaja na quinta-feira.
Recorde-se que Sidny Cabral estava inicialmente muito reticente em mudar-se para a Turquia, mas o Trabzonspor fez uma missão de charme muito insistente, tendo inclusivamente duplicado o contrato oferecido.
O cabo-verdiano vai assim ficar a ganhar praticamente o dobro do que recebia no Benfica, num contrato de quatro anos. O que o convenceu a assinar ainda antes de se poder valorizar no Mundial 2026.