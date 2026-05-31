Os emissários do Trabzonspor ainda continuam em Lisboa, a tentar fechar a contratação de Sidny Lopes Cabral, tendo nesse sentido conseguido durante este domingo ficar mais perto do objetivo.

O Trabzonspor, recorde-se, já tem um acordo alinhavado com o Benfica, por um valor fixo de 10 milhões de euros, mais dois milhões por objetivos. O problema é que o jogador, apesar de ter recebido uma oferta superior ao contrato que tem no Benfica, não queria tomar já uma decisão sobre o futuro.

Isto era como tinham ficado as negociações ontem. Já este domingo, porém, os emissários turcos aumentaram a proposta feita a Sidny Cabral e começaram a dobrar a intransigência do jogador.

A verdade é que o cabo-verdiano já admite tomar uma decisão antes do Mundial e as três partes estão mais próximas do acordo total.

As próximas horas podem até ser decisivas, uma vez que o Trabzonspor continua a fazer forcing para fechar jogador antes do Mundial, antecipando a presença nas competições europeias da próxima época e tentando evitar a inflação do custo do passe.