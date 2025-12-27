O treinador do Benfica, José Mourinho, já falou de Sidny Lopes Cabral como próximo reforço dos encarnados. Na antevisão ao jogo com o Sporting de Braga, o técnico destacou a polivalência do jogador, que vai trocar a Reboleira pela Luz.

«O Sidny é daqueles jogadores que a sua equipa beneficia muito pelo facto de ser verdadeiramente polivalente. Mesmo conversando com ele dá para perceber que é igual para ele – sob o ponto de vista do prazer e da confiança – jogar à direita, à esquerda, como lateral ou como ala. Isso dá segurança em termos de opções ao treinador, um pouco à imagem do Aursnes. Diria que se o Aursnes ou o Sidny um dia estiverem no banco, em vez de precisar de nove jogadores no banco, basta ter cinco, porque aqueles jogadores jogam em quatro posições diferentes. É um jogador que me obriga a procurar, também, aquilo que é melhor para ele. Eu sei que ele pode jogar nas quatro [posições], ele está contente de jogar nas quatro, mas das quatro há sempre uma onde o jogador é mais forte. Vou ter de ajudá-lo a descobrir, porque ele próprio não sabe muito bem. Para uma equipa como nós – não falo só desta época, na próxima irá suceder o mesmo – que joga muitos jogos, que tem calendário sobrecarregado, ter este tipo de jogador, que também tem condição física e um ADN muito próprio… é um jogador muito adequado a este tipo de calendário.»

Sidny jogava numa defesa a três

«Não tenho intenção de fazer dos três defesas, muito menos dos cinco, o sistema principal do Benfica. Já o fizemos contra o Nápoles nos últimos dez minutos, para atingir um objetivo. O problema do mercado de janeiro é que no verão tens cinco ou seis semanas para preparar o jogador. Em janeiro tens um dia ou dois. O facto de o Sidny jogar a três por um lado ajuda, por outro pode preocupar. Cresceu nos Países Baixos, com escolas de formação educativas, e acredito que seja um rapaz com cultura tática. Conversei com ele cinco minutos ao telefone e deu para perceber que é um rapaz inteligente, aberto, confiante. Podemos acelerar o processo de adaptação dele.»

Aposta em José Neto e Daniel Banjaqui

«Não se trata de ter uma equipa à minha imagem, mas fazer o melhor para o Benfica hoje e amanhã. Não só para esta época como também para a próxima. Quanto melhor fizermos as coisas, menos teremos de fazer na próxima pré-época. O Benfica teve um investimento muito forte neste verão e a intenção é que no próximo verao não haja necessidade de mudar tanto a equipa, com tanto investimento. É preciso estabilidade. É preciso crescer como equipa, formar identidade. Como hoje estou numa de 'porreiro', vou na direção de algumas coisas que foram ditas. Se o Sidny ia tirar influência em Banjaqui e José Neto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se há alguém que se preocupa com eles dois é o Benfica, nenhum jornalista ou comentador. São dois jogadores que há dois meses não tinham um minuto sequer na equipa B e que neste momento treinam com a equipa principal. Aos 17 anos é um bónus, um processo de aceleração. Precisam de muitos minutos e só os têm na equipa B e na Youth League. Daí a minha cooperação com o Veríssimo. O [Tiago] Freitas, o [Gonçalo] Oliveira, os Regos treinam connosco - sim, obrigatório, mas a acumulação de minutos e experiências é na II Liga, que é muito forte em termos de experiências. Há dois meses jogavam contra meninos da mesma idade. Agora é contra jogadores de 32 anos. Deixem o Sidny, o José e o Banjaqui em paz.»