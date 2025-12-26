Sidny Cabral é jogador do Benfica: «Já está fechado»
Paulo Lopo explicou todos os contornos do negócio
Sidny Cabral já é jogador do Benfica. Depois do treinador João Nuno ter revelado que o jogador não ia viajar com a comitiva do Estrela da Amadora para Famalicão, deixando a perceber que já tinha sido vendido, foi agora a vez do presidente Paulo Lopo ter dado o negócio como concluído, avançando todos os contornos do acordo.
«Sim, já está fechado. Os contratos ainda não estão assinados, vão sê-lo entre hoje e segunda-feira, mas já está fechado. Dia 29 já faz os exames médicos e no princípio do ano já está na equipa do Benfica», referiu.
«O negócio ficou fechado por aproximadamente cinco milhões de euros, mais alguns por objetivos. O Estrela fica com 10 por cento do passe e o Benfica com 90 por cento.»
Nestas declarações de Paulo Lopo ao Negócios Record, foi ainda confirmado que a transferência de Sidny Cabral para o Benfica era uma oportunidade imperdível.
«É o maior negócio do Estrela da Amadora. Superou o do Igor Jesus, que era de quatro milhões de euros. Um jogador que foi contratado a custo zero», finalizou.