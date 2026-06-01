O Benfica e o Trabzonspor trabalham para concretizar nas próximas 24 horas a transferência de Sidny Cabral. O Maisfutebol sabe que o acordo está muito bem encaminhado e, inclusive, já há troca de documentos entre os clubes.

Os encarnados vão receber aproximadamente dez milhões de euros fixos, com outros dois milhões de euros por objetivos, pela venda pela do lateral-esquerdo cabo-verdiano.

O jogador, por sua vez, tem em mãos um contrato com vencimentos superiores aos que recebe atualmente na Luz. 

Aos 23 anos, Sidny Cabral chegou ao Benfica em janeiro passado, depois de ganhar destaque no Estrela da Amadora. Teve impacto de imediato com José Mourinho, mas, aos poucos, perdeu espaço na equipa.

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