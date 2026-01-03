Benfica
VÍDEO: foi assim a assistência de Sidny Cabral na estreia
Lateral assistiu o terceiro golo de Pavlidis
Sidny Cabral entrou ao minuto 77 e, logo depois, assistiu para o terceiro golo da conta pessoal de Pavlidis, e o último golo da partida. O lateral contratado ao Estrela da Amadora por seis milhões não podia ter começado melhor de águia ao peito.
⚽ GOLO— VSPORTS (@vsports_pt) January 3, 2026
Pavlidis 80'
I Liga (#17) | Benfica (3)-1 Estoril#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA17 #SLBGDEP #SLB #GDEP
Todos os vídeos 👉 https://t.co/LEBIDu2zuZ pic.twitter.com/JBsKFoD0xU
