Benfica
Há 57 min
VÍDEO: Sidny Cabral já está na Turquia para assinar pelo Trabzonspor
Cabo-verdiano vai deixar o Benfica
Cabo-verdiano vai deixar o Benfica
Sidny Lopes Cabral, ala do Benfica, já está na Turquia para assinar com o Tranbzonspor, tal como o Maisfutebol adiantou esta terça-feira.
O cabo-verdiano de 23 anos, que trocou o Estrela da Amadora pelos encarnados em janeiro a troco de seis milhões, irá render aos cofres das águias dez milhões de euros fixos, mais dois por objetivos.
Sidny, recorde-se, está entre os convocados de Cabo Verde para a estreia inédita do Mundial de 2026 - pelo que o jogador deverá juntar-se à seleção em solo americano depois de fechar o negócio com o clube turco.
Sidny Lopes Cabral, Trabzonspor için İstanbul'da. pic.twitter.com/NJOlukI9rQ— 61saat (@61saat) June 3, 2026
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