Benfica
Há 1h e 21min
Benfica: Sidny já está inscrito na Liga e pode estrear-se com o Estoril
Primeiro reforço de inverno já se encontra apto para jogar pelos encarnados
Sidny Lopes Cabral pode ser a grande novidade da convocatória do Benfica para a receção ao Estoril. O cabo-verdiano, que foi oficializado no dia 30 de dezembro, está já inscrito pelos encarnados na Liga Portugal e pode fazer a estreia já este sábado.
O ala, que segundo o selecionador de Cabo Verde vai vingar nas águias, chegou à Luz proveniente do Estrela da Amadora e aponta já para uma receção calorosa no Estádio da Luz, este sábado, no embate com o Estoril [18h00], a contar para a 17.ª jornada da Liga.
