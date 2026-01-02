Sidny Lopes Cabral pode ser a grande novidade da convocatória do Benfica para a receção ao Estoril. O cabo-verdiano, que foi oficializado no dia 30 de dezembro, está já inscrito pelos encarnados na Liga Portugal e pode fazer a estreia já este sábado. 

O ala, que segundo o selecionador de Cabo Verde vai vingar nas águias, chegou à Luz proveniente do Estrela da Amadora e aponta já para uma receção calorosa no Estádio da Luz, este sábado, no embate com o Estoril [18h00], a contar para a 17.ª jornada da Liga. 

