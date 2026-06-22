Sidny: «Estava tudo bem no balneário, não havia problema com Prestianni e Otamendi»
Internacional por Cabo Verde fala da saída do Benfica
Internacional por Cabo Verde fala da saída do Benfica
O futebolista cabo-verdiano Sidny Lopes Cabral abordou, após o empate ante o Uruguai na noite de domingo, a saída do Benfica e a ida para o Trabzonspor, garantindo que não houve qualquer problema no balneário dos encarnados.
«Estava tudo bem no balneário com todos os jogadores. Tinha uma boa amizade com Prestianni e Otamendi, não havia qualquer problema», disse Sidny que, no Benfica-Real Madrid marcado pelo caso de alegado racismo entre Prestianni e Vinicius Júnior (que acabou com castigo de seis jogos ao argentino do Benfica), tinha acabado o jogo a pedir a camisola ao brasileiro do Real Madrid.
«Tive uma boa conversa com o Trabzonspor e tinham bons planos, senti que o momento era bom e essas conversas foram boas. Sinto-me muito confiante para este novo capítulo», afirmou Sidny, sobre a transferência para os turcos.
Cabo Verde parte para a última jornada do grupo H do Mundial 2026 com hipóteses de apuramento para os 16 avos de final, na sua estreia em Mundiais. Sidny aponta ao jogo com a Arábia Saudita para procurar seguir na competição.
«Foi difícil, lutámos muito, queríamos mais. Mas vamos focar-nos no próximo jogo e recuperar, para depois percebermos como a Arábia Saudita vai jogar», referiu.