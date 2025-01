Simão Sabrosa, diretor de relações internacionais do Benfica, em declarações aos canais da UEFA após o sorteio do play-off da Champions, que colocou as águias frente a frente com o Mónaco:

«Já jogámos contra o Mónaco. Fizemos um grande jogo, conseguimos dar a volta ao resultado, acabámos por ganhar e tivemos um grande apoio da comunidade portuguesa que ajudou imenso os nossos jogadores.

Agora é uma fase diferente, a eliminar, contra uma equipa que sabemos que tem muita qualidade. Nós também e estamos sempre preparados para defrontar grandes equipas e ter sucesso.»

[Sobre o novo formato da Champions]

«Estamos a gostar muito deste novo formato. Principalmente a última jornada foi uma loucura, muito incerta e com muitas equipas a subirem e a descer. Conseguimos fazer o nosso bom trabalho, ganhar à Juventus.

Estamos super felizes e confiantes para os próximos dois jogos. O primeiro jogo fora e o segundo em casa. Vamos ver o que acontece, mas garantimos que estamos preparados para defrontar um grande Mónaco. Temos uma excelente equipa, um bom treinador e acreditamos que vamos ter sucesso nesta eliminatória.