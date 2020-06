O Sindicato dos Jornalistas reagiu às declarações de Bruno Lage na sala de imprensa de Estádio da Luz após a derrota do Benfica com o Santa Clara.

«Às vezes fico a pensar quem andam a tentar promover ou até quem anda a pagar almoços e jantares. O lugar não é meu, é do Benfica», afirmou o técnico dos encarnados após ser questionado sobre se sentia ter o lugar em risco.

«O Sindicato dos Jornalistas (SJ) considera graves as declarações proferidas pelo treinador do Sport Lisboa e Benfica, a 23 de junho, no final do jogo com o Santa Clara. Em conferência de imprensa, Bruno Lage acusou os jornalistas de alegados jogos de influência a troco de refeições e viagens», pode ler-se na nota do SJ.

O organismo fala em acusações graves e deixa um apelo a Bruno Lage. Que apresente provas que sustentem as suspeitas ou que na ausência delas se retrate publicamente. É ainda pedido ao Benfica que se demarque das declarações do treinador.

«As considerações de Bruno Lage, com a visibilidade que o futebol lhe confere, não podem ficar sem um cabal esclarecimento, a bem da verdade jornalística e desportiva», acrescenta o Sindicato dos Jornalistas.