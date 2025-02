Bruno Lage falou aos jornalistas desde o Seixal minutos depois de ter acontecido um sismo com epicentro precisamente naquele concelho da margem sul de Lisboa.

Questionado pelos jornalistas, o treinador do Benfica assumiu ter sentido a terra tremer, mas pensou que tratava-se de... uma porta a precisar de arranjo.

«Se eu disser o que disse ao Lemos [Ricardo Lemos, assessor de imprensa do futebol profissional do Benfica]... Nós estávamos a subir as escadas e temos uma porta de vidro. E disse: 'Temos de mandar arranjar a porta de vidro, que ela já está a fazer muito barulho'. Só quando cheguei aqui é que percebi o que tinha acontecido», brincou o técnico do Benfica.

O Benfica defronta o Mónaco na segunda mão do play off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, pelas 20 horas de terça-feira. Na primeira mão, os encarnados venceram os monegascos por 1-0.