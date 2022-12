Rafael Silva e Gilberto Júnior podia ser o nome de uma dupla sertaneja, mas não, são mesmo os dois jogadores do Benfica que aproveitaram a pausa na competição para dar um saltinho até ao Rio de Janeiro.

O avançado português, como se sabe, rejeitou a convocatória para ir ao Mundial 2022, enquanto Gilberto também não entrou nas contas de Tite.

O Benfica só volta a jogar a 17 de dezembro, quando visitar Moreira de Cónegos, para o terceiro jogo da fase de grupos da Taça da Liga, mas, entretanto, Roger Schmidt deu umas folgas alargadas ao plantel.

Uma folga que Rafa e Gilberto aproveitaram para rumar ao Rio de Janeiro onde foram passar o fim de semana com as respetivas famílias. O lateral brasileiro publicou fotografias no Instagram que mereceram um rápido comentário de Helton Leite, atento ao pormenor da cor de pele do jogador português. «Que qualidade! Mas dê um protetor solar pro Rafa!», atirou o guarda-redes.