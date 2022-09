O Benfica contava, a 30 de junho de 2022, um total de 262.026 sócios ativos, o que representa um aumento de 17 por cento relativamente ao ano anterior (a 30 de junho de 2021 tinha 244.065).

Ora isto quer dizer que na última época o clube registou a entrada de 17.961 novos sócios.

«As quotizações ascendem a 17 milhões de euros, o segundo melhor desempenho de sempre na história do Sport Lisboa e Benfica, com um aumento de 5 por cento face ao período homólogo», pode ler-se no relatório e contas.

Refira-se, por fim, que a maior faixa de associados tem entre 35 e 44 anos (17 por cento). A seguir vem a faixa dos 25 aos 34 anos (15 por cento) e em terceiro lugar de 45 a 54 anos (14 por cento).