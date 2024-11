Álvaro Carreras é o dono da lateral esquerda do Benfica, afirmando-se como o sucessor de Grimaldo. Nos últimos três jogos – Farense, Santa Clara (Taça da Liga) e Rio Ave – o defesa espanhol conseguiu um golo e duas assistências.

Depois de ser suplente utilizado na visita a Famalicão e na receção ao Casa Pia, na primeira e segunda ronda do campeonato, Carreras assumiu o lugar do alemão Jan Niklas-Beste.

Desde então, em 12 jogos – Liga, Champions, Taça de Portugal e Taça da Liga – o lateral totalizou 1080 minutos, ou seja, 90 a cada partida.

Aliás, nesse período, Carreras apenas foi substituído na receção ao Gil Vicente, nos minutos finais.

Nos últimos jogos, o defesa conseguiu algo inédito no ciclo pelo Benfica. Depois de assistir ante Rio Ave e Santa Clara, o espanhol marcou frente ao Farense, dando o mote para a reviravolta das águias no Estádio Algarve.

De recordar que, na última época, em 16 jogos pelas águias, Carreras foi titular em cinco encontros, conseguindo apenas um golo, em abril, também na visita ao Farense. Quanto a assistências, ficou em branco.

Recorrendo aos dados do SofaScore – parceiro estatístico do Maisfutebol – o defesa destaca-se pelos duelos ganhos, pelas bolas recuperadas e pela crescente participação no processo ofensivo.

O mapa abaixo apresentado evidencia a presença do defesa em zonas interiores e adiantadas, revelando atributos de ala.

Formado entre Deportivo, Real Madrid e Manchester United, Álvaro Carreras, de 21 anos, vive um momento que poderá impulsionar a carreira. Por agora, agarrou a titularidade na defesa do Benfica, revelando-se essencial, entre outros aspetos, na transição ofensiva.