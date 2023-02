O treinador do Sp. Braga, Artur Jorge, salientou a ambição de voltar a vencer o Benfica. As duas equipas defrontam-se na Taça de Portugal, depois de os minhotos terem vencido os lisboetas no campeonato. São, aliás, os únicos a conseguir fazê-lo na temporada.

«Temos a ambição de ganhar, mas temos de ser muito melhores, mais capazes e competentes do que nesse jogo. Queremos ser felizes novamente e estamos preparados para ir em busca do que queremos», disse na conferência de imprensa de antevisão jogo e citado pela Lusa.

Artur Jorge espera «um Benfica muito forte, que é líder do campeonato» e que «tem muitos valores individuais», para além de ser «muito competente coletivamente».

O treinador minhoto acrescentou que para voltar a bater o Benfica, a equipa que orienta tem de se apresentar com «muita qualidade individual também e um coletivo muito forte, unido e comprometido».

De resto, Artur Jorge analisou: «O Benfica tem sido muito padronizado este ano, muda alguns jogadores de posição, mas as dinâmicas da equipa não se alteram muito, estamos preparados para perceber de que forma a equipa se movimenta defensiva e ofensivamente, mas também sei que do outro lado vão estar muito atentos ao que nós podemos fazer.»