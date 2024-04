O treinador do Benfica, Roger Schmidt, abriu a conferência de imprensa pós-vitória diante do Sp. Braga com uma mensagem de força para o homólogo dos bracarenses, Rui Duarte, que perdeu o filho há duas semanas:

«Quero dar as minhas sinceras condolências ao meu colega, o Rui Duarte. Não imagino que ele e a família devem estar a sentir. Desejo-lhe toda a força.»