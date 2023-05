A FIGURA: Bruma

Foi dos pés do extremo que saíram todas (as poucas) iniciativas ofensivas do Sp. Braga na primeira parte. A velocidade do internacional português deu muito trabalho ao adaptado Aursnes, mas faltou quem o acompanhasse para dar seguimento aos desequilíbrios que provocou. Na segunda parte fez ainda mais. Aos 85m fez uma jogada incrível pela esquerda, passou por três jogadores do Benfica e cruzou direitinho para a cabeça de Banza, que não conseguiu acertar na baliza.

O MOMENTO: Bruma brilha e Banza desperdiça (85m)

Terão sido perto de 60 mil os adeptos na Luz que meteram as mãos à cabeça ao minuto 85. Os do Benfica de alívio. Os do Sp. Braga de desespero. Após jogada individual de Bruma na esquerda, Banza, com a baliza à mercê, meteu a cabeça à bola, mas falhou o alvo por pouco, quando estava sozinho na pequena área. A força que levava o cruzamento pode ajudar a explicar o falhanço que afasta o Sp. Braga definitivamente da luta pelo título.

OUTROS DESTAQUES

Niakaté

Um. Dois. Três. Quantos? Quantos foram os lances de perigo do Benfica que esbarraram em cortes do central francês do Sp. Braga? Jogo de grande qualidade na Luz a mostrar que os arsenalistas têm aqui um ativo de grande qualidade.

Borja

No momento de maior sufoco do Benfica na primeira parte, o colombiano foi providencial duas vezes. Primeiro a impedir o golo de João Mário (16m) e depois a fazer o mesmo a Rafa (20m). Deu tanto à equipa que saiu ao intervalo porque em dois dos lances em que foi preponderante acabou por ser pisado, primeiro por Rafa e depois por Gonçalo Ramos.

Racic

O médio sérvio surgiu no lugar do lesionado Al Musrati e não defensivamente não se notou a diferença. Não tem, contudo, a qualidade de passe do líbio, que tanta falta fez para a equipa poder «respirar» com bola.

Pizzi

O antigo capitão do Benfica terá vivido uma noite certamente especial neste regresso a uma casa que foi sua durante oito épocas. Os adeptos não esqueceram isso e ainda no aquecimento, quando o nome do número 22 do Sp. Braga foi anunciado pelo speaker da Luz, ovacionaram um jogador que conquistou mais de uma dezena de títulos com a camisola das águias. Entrou aos 66m para nova ovação e teve de esquecer isso para ajudar a empurrar o Sp. Braga para a frente depois de o Benfica ter chegado ao golo.