Bruno Lage lançou o reencontro com o Sp. Braga, para a meia-final da Taça da Liga, que acontece poucos dias depois de o Benfica ter sido derrotado pelos bracarenses para a I Liga, em pleno Estádio da Luz.

Questionado sobre se sente maior pressão depois dos recentes desaires diante de Sporting e Sp. Braga, que custaram às águias a liderança do campeonato, o técnico considerou-a natural.

«Qualquer treinador do Benfica que não vença dois jogos está sob grande pressão. Essa é a nossa exigência. Entrei nesta casa há 20 anos, tenho quase 100 jogos enquanto treinador principal desta equipa e conheço muito bem a exigência do Benfica. Se ganhamos por cinco, temos de ganhar por sete. Quando ganhamos por um já não é suficiente, e quando se perdem dois jogos a pressão e a crítica aumentam. Se não é o Bruno Lage, é outro treinador qualquer. Isto é assim, faz parte da natureza deste clube e dos nossos adeptos», considerou o técnico, que acrescenta que só existe uma forma de dar a volta à situação.

«Temos de ter a capacidade de continuar a trabalhar, de continuar a acreditar e de fazer as pessoas acreditarem. Isso é fundamental para o nosso trabalho porque só há um caminho, que é vencer, vencer, vencer. Vencer com qualidade e com muitos golos. Isso está enraizado e temos vivido isso. Qualquer treinador do Benfica que perde dois jogos está sujeito a essa pressão. Falo diariamente com o presidente», garantiu Bruno Lage.

O Benfica-Sp. Braga joga-se esta quarta-feira (19h45), no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. O encontro é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.