O treinador do Sp. Braga, Carlos Carvalhal, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Benfica, da meia-final da Taça da Liga 2020/21 e que terminou com triunfo minhoto por 2-1:

«Fomos no geral justo vencedores frente a uma equipa muito boa, muito forte. O Benfica também teve oportunidades. Fizemos 1-0 e o Benfica empata de penálti e a segunda parte ia em aberto. Creio que na segunda parte fomos quem controlou melhor, mandámos a bola ao poste e tivemos aquela oportunidade do Paulinho.»

«Temos esse defeito, historicamente, as nossas equipas quando é para segurar o resultado substituímos os avançados, para o manter alerta. Temos a ideia que o melhor é refrescar o ataque para fazer um primeiro travão para dar solidez atrás. Não me lembro de meter defesas, no fundo foi essa a intenção. Saber que o resultado era favorável, mas manter a defesa do Benfica alerta e em sobressalto.»

«Voltar a uma final? Importante porque é um ano de centenário do Sp. Braga. Queríamos muito estar na final e ganhar, sobretudo hoje. Temos de seguir o nosso caminho, temos feito uma abordagem jogo a jogo. Foi assim que abordámos este jogo. O Sp. Braga é das melhores equipas do país e tem de estar nas decisões. Para mim? Não é igual ao litro, não é, mas a minha preocupação é o jogo com o Sporting. Aprendi a focar-me no essencial e não no assessório.»