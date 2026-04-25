O Benfica é hexacampeão nacional de futebol feminino! 

As águias venceram esta tarde em casa do Sp. Braga, por 3-2, e garantiram o sexto título nacional da sua história, quando faltam duas jornadas para o fim do campeonato.

Nycole Raysla abriu o marcador, logo aos 5 minutos, e ainda antes do intervalo (aos 42m) Diana Silva ampliou a vantagem.

Já na segunda parte, Maribel Flores reduziu para as minhotas, aos 70m, mas seis minutos depois Carole Costa restabeleceu a vantagem de dois golos e fez o resultado final que valeu o triunfo das encarnadas, que fizeram a festa no Estádio Amélia Morais, na cidade de Braga.

Sporting vence com reviravolta

Também este sábado, o Sporting venceu por 2-1 na receção ao Rio Ave. Chardonnay Curran adiantou as vilacondenses aos 22 minutos, mas, na segunda parte, Ashley Barron (67m) e Telma Encarnação (70m) garantiram o triunfo leonino.

Ainda este sábado, o Valadares Gaia foi surpreendido em casa pelo Damaiense (3-1) e o Vitória de Guimarães venceu na visita ao Marítimo (1-0).

O Benfica, já campeão, tem 42 pontos, enquanto o Sporting é segundo, com 34. Segue-se o Torreense, com 25, que visita o Racing Power no domingo.

