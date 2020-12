A final da Taça de Portugal de futebol feminino, entre Benfica e Sporting de Braga, foi adiada para 13 de janeiro, no Estádio Municipal de Aveiro, em horário a indicar, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

«FPF, Benfica e Braga acordaram o adiamento do jogo da final da edição 2019/20 da Taça de Portugal de futebol feminino», diz uma nota da Federação, sem justificar os motivos do adiamento do jogo, que estava agendado inicialmente para 12 de dezembro.

A final da Taça de Portugal diz ainda respeito à edição de 2019/20, cujo campeonato foi cancelado devido à pandemia da covid-19.

Já em outubro e novembro foi possível concluir as meias-finais da competição, com o Benfica a vencer fora o Famalicão, por 2-1, e o Sporting a triunfar no terreno do Estoril Praia, por 4-1.