Nelson Veríssimo declarou nesta quinta-feira ter todos os jogadores à disposição para defrontar o Sp. Braga no jogo da 28.ª jornada da Liga, agendado para esta sexta-feira.

Confrontando com uma possível gestão de Otamendi e Darwin, que chegaram na última madrugada da América do Sul, para onde viajaram para representar as respetivas seleções, o treinador do Benfica assegurou que não vai pensar no jogo com o Liverpool da próxima terça-feira.

«Temos os jogadores todos disponíveis, o jogo seguinte é sempre o mais importante, por isso é no Sp. Braga que estamos a pensar», começou por dizer.

«Temos jogadores que chegaram mais tarde, por isso, dependo da resposta física, vamos decidir qual a melhor equipa a apresentar», acrescentou, referindo-se a Otamendi e Darwin.

Sobre o confronto com os arsenalistas, Veríssimo garante esperar um jogo distinto daquele que aconteceu na primeira volta, quando as águias golearam por 6-1.

«Já passaram 17 jornadas, o Sp. Braga tem o mesmo treinador, o Benfica não. Em função do crescimento certamente não serão as mesmas equipas desse primeiro jogo. Será um adversário difícil, com um treinador experiente e que tem conhecimento do jogo. Vamos ter de estar ao melhor nível, com muito respeito pela qualidade do Sp. Braga, mas sempre focados no que temos de fazer e tirar partido do que são as fragilidades do adversário», apontou.

Nelson Veríssimo admitiu ainda ter aproveitado a paragem para melhorar alguns aspetos de uma equipa que perdeu poucos jogadores para as seleções, mas recusou a ideia de que poderá apresentar o Benfica mais perto do que idealiza por ter tido este tempo de paragem.

«Aproveitámos a paragem para trabalhar vários aspetos que tinham de ser melhorados. A imagem está em constante a evolução. Sentimos que há melhoria na defesa no ataque, mas também há lacunas que queremos melhorar. Mas começando o processo desde o início, queremos sentir que os jogadores evoluíram. É isso que qualquer treinador procura nas suas equipas e é isso que temos sentido», rematou.