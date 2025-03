Depois da pausa para as seleções, a Liga portuguesa está de volta sem parar para as últimas oito jornadas – nove, no caso do Benfica – e o treinador dos encarnados, Bruno Lage, rejeita que a corrida ao título seja só entre Benfica e Sporting, colocando o FC Porto e também o Sp. Braga na disputa.

«Volto a repetir. O campeonato, em função das últimas jornadas e confrontos diretos, acho que é uma corrida a quatro. Coloco o Sp. Braga, apesar de o mister Carvalhal não gostar muito, nesta corrida. É uma equipa interessante, reinventou-se e, apesar das saídas em dezembro, apresenta um futebol com qualidade, com jogadores da formação. É uma corrida a quatro e temos de fazer a nossa parte. Foi a mensagem passada hoje aos jogadores, temos falado sobre sermos uma família, uma equipa, uma tropa. Em família, de estar juntos. Em equipa, de correr uns pelos outros. E tropa, é uns pelos outros, para conquistar títulos, é o nosso grande objetivo», disse Lage, em conferência de imprensa.

Nesta altura, ainda com o Gil Vicente-Benfica, jogo em atraso da 24.ª jornada da Liga, por disputar na sexta-feira (20h15), o Benfica é 2.º classificado, com 59 pontos, a três do Sporting, líder com 62. FC Porto e Sp. Braga ocupam os 3.º e 4.º lugares, respetivamente, ambos com 53 pontos.

VEJA AQUI: o que falta jogar a Sporting, Benfica, FC Porto e Sp. Braga na corrida ao título