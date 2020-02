Bruno Lage foi considerado o melhor treinador de janeiro para a Liga e confessou ter ficado surpreendido com isso, não obstante o facto de o Benfica ter vencido todos os jogos que realizado no primeiro mês de 2020.

«Confesso que até fiquei surpreendido por ter sido o melhor treinador de janeiro e já percebi porquê: porque o Sp. Braga votou em mim e essa foi a grande diferença», disse em tom de brincadeira na antevisão ao duelo deste sábado com os arsenalistas.

Liga: Bruno Lage é o treinador do mês, à frente de um adjunto

O treinador do Benfica deixava elogios à evolução do Sp. Braga e ao trabalho desenvolvido por Rúben Amorim, que em janeiro rendeu Ricardo Sá Pinto no comando técnico dos minhotos. «O que vejo ao longo dos anos é um crescimento enorme do Sp. Braga em termos de infraestruturas e na qualidade do futebol. E com um treinador que acabou de chegar e fez o que fez neste primeiro mês», apontou.