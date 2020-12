Dois golos nos descontos valeram aos suíços do Young Boys a vitória com reviravolta diante do Cluj, da Roménia, e o respetivo apuramento para a próxima fase da Liga Europa.

Além dos suíços, também Real Sociedad, que empatou em Nápoles, beneficiando da derrota do AZ Alkmaar em Rijeka, e o Molde, que empatou na Áustria, vencendo o duelo direto com o Rapid Viena, compõem o trio que se junta às equipas já apuradas para os 16 avos-de-final da Liga Europa.

Os resultados dos jogos desta tarde, da 6.ª jornada, decidiram o que faltava em três dos grupos e colocaram mais três equipas na fase seguinte.

Nos jogos da noite Leicester e Sp. Braga já tinham o apuramento assegurado antes do início da partida, tal como Lille e AC Milan, Tottenham e Antuérpia, Din. Zagreb, Villarreal, Hoffenheim, juntando-se à lista o Wolfsberger, Maccabi Tel Aviv, e Estrela Vermelha.

Todos os apurados:

Roma

Young Boys

Arsenal

Molde

Slavia de Praga

Bayer Leverkusen

Benfica

Rangers

Granada

PSV

Nápoles

Real Sociedad

Leicester

Sp. Braga

Lille

Milan

Villarreal

Antuérpia

Tottenham

Dínamo Zagreb

Hoffenheim

Estrela Vermelha

Wolfsberger

Maccabi Tel Aviv

--

Resultados dos jogos das 17h55:

Grupo A: CSKA Sofia-Roma, 3-1; Young Boys-Cluj, 2-1

Grupo B: Dundalk-Arsenal, 2-4; Rapid Viena-Molde, 2-2

Grupo C: Hapoel Beer Sheva-Nice, 1-0; Bayer Leverkusen-Slavia Praga, 4-0

Grupo D: St. Liege-BENFICA, 2-2; Lech Poznan-Rangers, 0-2

Grupo E: PAOK-Granada, 0-0; PSV-Omonia Nicosia, 4-0

Grupo F: Nápoles-Real Sociedad, 1-1; Rijeka-AZ Alkmaar, 2-1

Resultados dos jogos das 20h:

Grupo G: Leicester-AEK, 2-0; Sp. Braga-Zorya;

Grupo H: Celtic-Lille, 3-2; Sparta Praga-Milan, 0-1;

Grupo I: Maccabi Tel Aviv-Sivasspor, 1-0; Villarreal-Qarabag (adiado);

Grupo J: Ludogorets-LASK, 1-3; Tottenham-Antuérpia, 2-0;

Grupo K: Din. Zagreb-CSKA Moscovo, 3-1; Wolfsberger-Feynoord, 1-0;

Grupo L: Hoffenheim-Gent, 4-1; Slovan Liberec-Estrela Vermelha, 0-0.

[artigo atualizado]