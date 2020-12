Dois golos nos descontos valeram aos suíços do Young Boys a vitória com reviravolta diante do Cluj, da Roménia, e o respetivo apuramento para a próxima fase da Liga Europa.

Além dos suíços, também Real Sociedad, que empatou em Nápoles, beneficiando da derrota do AZ Alkmaar em Rijeka, e o Molde, que empatou na Áustria, vencendo o duelo direto com o Rapid Viena, compõem o trio que se junta às equipas já apuradas para os 16 avos-de-final da Liga Europa.

Os resultados dos jogos desta tarde, da 6.ª jornada, decidiram o que faltava em três dos grupos e colocaram mais três equipas na fase seguinte.

O Benfica não conseguiu o primeiro lugar do grupo D, já que empatou em Liège e precisava de fazer um resultado melhor do que o Rangers, que venceu na Polónia.

Às 20 horas começam os derradeiros jogos desta jornada, onde serão definidas as duas derradeiras equipas apuradas nesta fase de grupos.

Todos os apurados:

Roma

Young Boys

Arsenal

Molde

Slavia de Praga

Bayer Leverkusen

Benfica

Rangers

Granada

PSV

Nápoles

Real Sociedad

Leicester

Sp. Braga

Lille

Milan

Villarreal

Antuérpia

Tottenham

Dínamo Zagreb

Hoffenheim

Estrela Vermelha

--

Resultados dos jogos das 17h55:

Grupo A: CSKA Sofia-Roma, 3-1; Young Boys-Cluj, 2-1

Grupo B: Dundalk-Arsenal, 2-4; Rapid Viena-Molde, 2-2

Grupo C: Hapoel Beer Sheva-Nice, 1-0; Bayer Leverkusen-Slavia Praga, 4-0

Grupo D: St. Liege-BENFICA, 2-2; Lech Poznan-Rangers, 0-2

Grupo E: PAOK-Granada, 0-0; PSV-Omonia Nicosia, 4-0

Grupo F: Nápoles-Real Sociedad, 1-1; Rijeka-AZ Alkmaar, 2-1