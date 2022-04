Darwin Nuñez chegou aos 24 golos, com o hat-trick marcado ao Belenenses, isolando-se ainda mais na frente da lista dos melhores marcadores. O uruguaio do Benfica tem agora mais nove golos do que Ricardo Horta, que é o segundo classificado.

Refira-se que Darwin garantiu também este sábado a marca de 23 golos que valeu a Pedro Gonçalves o prémio de melhor marcador da época passada.

Lista de melhores marcadores:

1.º Darwin Núñez (Benfica), 24 golos

2.º Ricardo Horta (Sporting de Braga), 15 golos

3.º Luis Díaz (FC Porto), 14 golos

Mehdi Taremi (FC Porto), 14 golos

5.º Fran Navarro (Gil Vicente),13 golos

6.º Óscar Estupiñan (Vitória de Guimarães), 12 golos

7.º Evanílson (FC Porto), 11 golos

Simon Banza (Famalicão),11 golos

Paulinho (Sporting), 11 golos

10.º Petar Musa (Boavista),10 golos

Samuel Lino (Gil Vicente), 10 golos