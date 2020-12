Pizzi e Galeno integram a equipa da semana na Liga Europa, de acordo com os dados da SofaScore recolhidos através das estatísticas da Opta.

O médio do Benfica marcou um golo e fez duas assistência na goleada frente ao Lech Poznan, tal como Galeno, no triunfo do Sp. Braga em Atenas, com o AEK.

Ainda assim, é o internacional português que tem a pontuação mais alta dos dois, com 8,7 – Galeno tem 8.7.

De resto, a estrela da jornada foi Magnus Eikrem, que fez um golo e uma assistência no triunfo do Molde ante o Dundalk. O médio norueguês obteve nota máximo, 10.00.