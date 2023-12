Benfica e Sp. Braga despediram-se da Liga dos Campeões com os bolsos cheios. Os dois clubes portugueses não conseguiram seguir na competição para os oitavos de final, o que daria mais uma pequena fortuna, mas conseguiram ainda assim muito dinheiro.

O Benfica, por exemplo, sai da Champions com 43,6 milhões de euros arrecadados em prémios. Já o Sp. Braga, apesar de ter somado os mesmos quatro pontos, sai com bastante menos: 32,4 milhões de euros, por causa do lugar no ranking valer também menos.

A estes montantes vai ainda ser somado o valor do market pool, que será apenas calculado mais tarde.

Já o FC Porto, refira-se, é o clube que já ganhou mais dinheiro, e ainda não fechou a contabilidade. A formação de Sérgio Conceição tem até agora 50,1 milhões de euros somados, podendo ainda somar mais 2,8 milhões de euros de uma vitória esta noite e mais 9,6 milhões do apuramento para os oitavos de final.

Feitas as contas, um triunfo sobre o Shakhtar esta quarta-feira no Estádio do Dragão, permite ao FC Porto sair da fase de grupos com 62,5 milhões de euros arrecadados.

Quanto ganharam os clubes portugueses:

FC PORTO

Presença: 15,6 M

Ranking: 26,1 M

Prémios: 8,4 M

TOTAL: 50,1 MILHÕES DE EUROS

BENFICA

Presença: 15,6 M

Ranking: 23,8 M

Prémios: 3,7 M

Apuramento play-off da Liga Europa: 0,5 M

TOTAL: 43,6 MILHÕES DE EUROS

SP. BRAGA

Presença: 15,6 M

Ranking: 12,5 M

Prémios: 3,7 M

Apuramento play-off da Liga Europa: 0,5 M

TOTAL: 32,3 MILHÕES DE EUROS