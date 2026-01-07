Taça da Liga: os onzes prováveis para o Benfica-Sp. Braga
José Mourinho sem surpresas, Vicens devolve Lagerbielke, Zalazar e Horta à titularidade
Depois de o Vitória de Guimarães vencer o Sporting, por 2-1, e atingir a final da Taça da Liga, esta quarta-feira é a vez de Benfica e Sp. Braga entrarem em cena, também em Leiria.
Para esta meia-final, José Mourinho não conta com os lesionados Bruma, Samuel Soares, Bah, Nuno Félix, João Veloso, Enzo Barrenechea, Lukebakio e António Silva. Por isso, o treinador das águias deverá manter a matriz do “onze” apresentado contra o Estoril.
Nos minhotos, Carlos Vicens não conta com os lesionados El Ouazzani, Sandro Vidigal e Noro, e deverá devolver Lagerbielke, Rodrigo Zalazar e Ricardo Horta à titularidade.
Consulte a galeria para conhecer os onzes prováveis.
Este duelo da Taça da Liga está agendado para as 20 horas, vai ser arbitrado por João Pinheiro e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.