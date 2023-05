Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, em declarações na conferência de imprensa após a derrota com o Benfica no Estádio da Luz.

«A nossa luta continua porque temos mais três finais pela frente e muita coisa para conquistar. Esta derrota não pode beliscar em nada o que fizemos até aqui. É um resultado que não queríamos, mas continuamos em busca de mais para conseguir as três vitórias que faltam no campeonato, mais a final da Taça.»

[derrota afasta Sp. Braga do título?]

«Nunca disse que estávamos a lutar pelo título, por isso estou tranquilo em relação a isso, mas queríamos mais. Estando nós em terceiro, querer mais significa querer o segundo ou o primeiro. Perder este jogo deixa-nos mais longe do primeiro classificado, mas queremos garantir o top-3 e ganhar todos os jogos que temos pela frente.»

[não se justificava mais coragem no jogo, tendo em conta a posição na tabela?]

«A nossa campanha justifica que nos coloquem no caminho do título. É normal que os adeptos também queiram. E eu, que também sou adepto, também quero o mesmo. Mas estamos atrás de dois adversários e temos de ter alguma contenção para controlar as expectativas que se criam. Foi sempre isso que defendi. O que estamos a fazer é muito bom e ninguém nos pode tirar isso. Podemos ficar em segundo ou terceiro, mas não nos podem atirar que somos candidatos ou que perdemos o título. Não perdemos nada. Queremos consolidar o terceiro lugar e tentar chegar ao segundo. O que temos feito tem sido muito bom e ultrapassa o que tem sido a história do Sp. Braga. E isso é mérito de todos. Do treinador, dos jogadores e de todo o staff. Amanhã seremos melhores e no próximo ano melhores ainda. Não falta ambição. Queremos crescer de forma sustentada.»

[Sp. Braga perde o título neste jogo?]

«Nós vamos discutir o título com o FC Porto na final da Taça porque aí dependemos só de nós. Não se pode tirar o mérito ao Benfica. Mesmo que ganhássemos aqui, ainda ficávamos com dois adversários à nossa frente. Muito temos feito nós.»