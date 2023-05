O último sábado foi especial para o voleibol do Benfica que venceu a Fonte do Bastardo na «negra» da final e conquistou o tetracampeonato.

Horas depois, a equipa foi homenageada no Estádio da Luz, subindo ao relvado no intervalo do Benfica-Sp. Braga, para receber o carinho de mais de 60 mil adeptos que lotavam as bancadas.

Mas os jogadores do voleibol não foram ao estádio apenas para receber aplausos. Acabaram também a aplaudir e a cantar pela equipa de futebol, misturando-com adeptos comuns.

Isso mesmo foi partilhado pelo brasileiro Bernardo Westerman que mostra os jogadores a entoar «O Benfica ganhou» no meio dos adeptos.

«Eu já tinha vários motivos de amar este clube, não digo isso para agradar a ninguém. Mas estar no meio de todos cantando pelo Benfica para mim vai ficar marcado. E no final, o Benfica ganhou mesmo», escreveu Westermann.