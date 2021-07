Ironia das ironias, ditou o sorteio da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões que Benfica e Rui Vitória se reencontrassem.

Mas ainda há outro reencontro que promete: o de Jorge Jesus com o atual treinador do Spartak de Moscovo.

No quente verão de 2015, Jesus mudou-se da Luz para Alvalade e Vitória assumiu a condução do famoso «Ferrari» que o técnico da Amadora tinha construído em seis anos de águia ao peito.

Na altura houve alguns bate-boca entre os dois, o ambiente ficou tenso, mas foi Rui Vitória a levar a melhor sobre Jesus, conquistando o tricampeonato para o Benfica, numa luta renhida com o Sporting até à última jornada.

No entanto, é Jorge Jesus quem tem um histórico mais favorável frente ao atual timoneiro do Spartak: em 21 jogos entre os dois, o treinador do Benfica somou 13 vitórias (62 por cento), contra apenas quatro de Vitória (19 por cento). Empates registam-se quatro.

O primeiro duelo entre Jesus e Vitória data de 2010, num Benfica-Paços de Ferreira, com vitória para os encarnados, por 2-0. Só ao sexto jogo, de resto, é que Vitória conseguiu bater Jesus: na altura, o «seu» Vitória de Guimarães venceu na receção ao Benfica, por 1-0.

Rui Vitória voltou a bater a águia de Jesus ao serviço dos vimaranenses mais uma vez, em 2012/13, e somou os outros dois triunfos já ao serviço do Benfica. Em 2015/16, em Alvalade, no jogo que deu a liderança – nunca mais perdida – aos encarnados nesse campeonato, e em 2016/17, num jogo na Luz.

O último triunfo de Jesus sobre uma equipa de Vitória data de 2015, numa eliminatória da Taça de Portugal em que o Sporting eliminou o Benfica no prolongamento. Os últimos três duelos entre ambos, diga-se, terminaram todos empatados.

O histórico de confrontos entre Jorge Jesus e Rui Vitória:

2010: Benfica-Paços de Ferreira (2-0), vitória para Jorge Jesus

2011: Paços de Ferreira-Benfica (1-5), vitória para Jorge Jesus

2011: Benfica-Vitória de Guimarães (2-1), vitória para Jorge Jesus

2012: Vitória de Guimarães-Benfica (1-4), vitória para Jorge Jesus

2012: Vitória de Guimarães-Benfica (1-0), vitória para Rui Vitória

2012: Benfica-Vitória de Guimarães (3-0), vitória para Jorge Jesus

2013: Vitória de Guimarães-Benfica (0-4), vitória para Jorge Jesus

2013: Benfica-Vitória de Guimarães (1-2), vitória para Rui Vitória

2013: Vitória de Guimarães-Benfica (0-1), vitória para Jorge Jesus

2014: Benfica-Vitória de Guimarães (1-0), vitória para Jorge Jesus

2015: Benfica-Vitória de Guimarães (3-0), vitória para Jorge Jesus

2015: Vitória de Guimarães-Benfica (0-0)

2015: Benfica-Sporting (0-1), vitória para Jorge Jesus

2015: Benfica-Sporting (0-3), vitória para Jorge Jesus

2015: Sporting-Benfica (2-1 a.p.), vitória para Jorge Jesus

2016: Sporting-Benfica (0-1), vitória para Rui Vitória

2016: Benfica-Sporting (2-1), vitória para Rui Vitória

2017: Sporting-Benfica (1-1)

2018: Benfica-Sporting (1-1)

2018: Sporting-Benfica (0-0)