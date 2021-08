Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após o triunfo sobre o Spartak Moscovo.

«Sabíamos que íamos encontrar rival forte, mas tínhamos valor para jogar com qualidade e sair com resultado positivo. Ganhámos por 2-0, mas podíamos ter saído com 5-1. Com VAR, podia ter sido diferente porque tivemos dois penáltis em jogadas que pareciam de andebol.

O Benfica fez grande jogo, melhor do que eu pensava para esta altura da época. Foi uma vitória de afirmação de uma equipa muito confiante. Taticamente, os jogadores foram espetaculares, fizemos tudo o que tínhamos montado. Adivinhávamos que o Spartak ia jogar em 4-3-3 e não no em 4-4-2, como andava a jogar e preparámo-nos bem. Mas ainda falta a segunda parte deste jogo, que se vai jogar em Lisboa.

Trabalhámos a pensar num sistema de 4-4-2 do Spartak, mas depois lembrei-me que sempre que o Rui [Vitória] jogou contra mim, jogou em 4-3-3, com mais um homem no meio e identificámos isso.»

[sobre o onze inicial]

«Não quis mexer muito nos novos jogadores, só jogou o João Mário, que é um grande jogador e fez um grande jogo. O próprio Weigl também fez um bom jogo, ele sente-se mais confortável com este sistema. A equipa esteve muito bem, tanto a atacar como a defender. Não há nenhum jogador que possamos dizer que tenha jogado mal neste jogo.»