O treinador do Benfica, Jorge Jesus, na conferência de imprensa após a vitória frente ao Spartak Moscovo (2-0), que confirmou o apuramento para o play-off de acesso à Liga dos Campeões:

«O primeiro objetivo foi alcançado, e passámos sem qualquer dúvida. Foi uma vitória categórica da equipa. Poderia ser mais um golo, menos um golo, mas o importante foi não termos sofridos golos, é bom sinal. Depois a forma como ganhámos a esta equipa do Spartak, parece que é uma equipa fácil. Deste plantel, seis jogadores estavam no campeonato da Europa, mais do que o Benfica. Além do Ponce, que estava na seleção argentina. Têm jogadores com qualidade. O Benfica mostrou que é mais forte, pela qualidade técnica e tática. Foram dois jogos bem conseguidos. Até eu, que ando aqui há tantos anos, parecia que estava a chegar ao futebol. Ao fim de um ano e tal ter adeptos... sabemos o quão importante é termos os nossos adeptos, é mais um jogador. Foi uma jornada bonita.»

[PSV] Não vi nada sobre o PSV ainda. É uma equipa que todos conhecemos, vamos ter tempo para aprofundar e esta eliminatória do play-off já é ao nível de fase de grupos, são duas equipas de Champions. Vai ser um duelo muito forte entre os dois, mas como sempre acreditamos que temos qualidade para passar esta eliminatória.

[Como blindou a equipa após a detenção de Luís Filipe Vieira?] Quando se tem uma estrutura bem montada e bem trabalhada, as coisas tornam-se mais fáceis. Os jogadores continuam a ter tudo o que tinham, em termos de condições e do que são os objetivos do Benfica. As coisas tornaram-se fáceis e conseguimos contratar alguns jogadores que melhoraram o plantel. Estou convencido de que vamos ter um grupo forte, com dois jogadores por posição. Trabalhamos para que o Benfica não baixe o nível de jogo mesmo com alterações na equipa.

[Duelo entre Jesus e Rui Vitória] Não há um duelo entre dois treinadores, há um duelo entre duas equipas. Cada um defende os seus interesses. Isto faz parte da vida de um treinador, tem sempre de defender a sua equipa. Foi isso que fizemos hoje, e em Moscovo. Fomos uma equipa mais competente e não passou disso. O Rui Vitória de certeza que vai fazer um grande campeonato na Rússia, tem uma boa equipa. Espero que possa fazer uma boa carreira na Rússia. Os treinadores portugueses são os melhores do mundo, anda tudo atrás de nós.»