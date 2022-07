O Benfica defronta o Fulham neste domingo, véspera do sorteio da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões e no qual os encarnados estão inseridos. As águias são cabeças de série no sorteio e sabem ja que potenciais adversários podem defrontar.

Assim, o Benfica pode ter pela frente nesta terceira pré-eliminatória as seguintes equipas: Mónaco [França], Sturm Graz [Áustria], St. Gilloise [Bélgica], Midtjylland [Dinamarca] ou AEK Larnaca [Chipre]. Estas últimas têm ainda de jogar a 2.ª pré-eliminatória para saber qual delas avança.

O Benfica é cabeça de série com Glasgow Rangers, PSV Eindhoven e o vencedor do duelo Dínamo Kiev-Fenerbahçe, de Jorge Jesus.