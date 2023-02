Nuno Catanho, o árbitro de hóquei em patins que fez um comentário nas redes sociais durante o Sp. Braga-Benfica em futebol, foi suspenso por um mês pelo Conselho de Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal. O juíz terá ainda de pagar uma multa de 380 euros.

«Pago €1.000 em dinheiro ao indivíduo que me mostrar um vídeo partindo os dentes e nariz do videoárbitro do Braga-Benfica desta noite! Tiago Martins outros €1.000», podia ler-se na publicação de Nuno Catanho nas redes sociais.

Nuno Catanho garantiu mais tarde que tudo não passou de uma «brincadeira» e pediu desculpa a Tiago Martins e Fábio Melo, os árbitros visados.