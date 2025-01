Bruno Lage, treinador do Benfica, foi questionado sobre o recente rendimento de Aktürkoğlu, que soma dez golos com a camisola das águias, mas não voltou a fazê-lo nos últimos seis jogos. Aos jornalistas, o técnico confessou que quando chegou «estava mais confiantes com determinados jogadores» e que alguns «baixaram um pouco de forma» nos últimos dois jogos.

«Quando entrámos, e entrámos sem margem de erro, nos primeiros jogos fomos ao encontro de uma equipa que nos deu garantias e fizemos realmente um período muito bom e de boas exibições. Como não havia essa margem de erro, eu estava muito mais confiante com determinados jogadores, pela forma como estávamos a render e eles estavam a ligar para jogar», começou por dizer, esta terça-feira, em conferência de imprensa.

«A jogar consecutivamente de três em três dias, sentimos que nos últimos dois jogos alguns jogadores baixaram um pouco de forma», completou.

Na sequência, Bruno Lage voltou a frisar que conta com «todos» e não abandona ninguém: «Nos primeiros dias disse que contava com todos. É um facto, não abandono ninguém, mas para trabalhar comigo os jogadores têm de andar no limite. Tenho de sentir que estão tecnicamente, fisicamente, taticamente e emocionalmente preparados para jogar a este nível», concluiu

O Benfica joga com o Sp. Braga esta quarta-feira, às 19h45, na meia-final da Taça da Liga. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.