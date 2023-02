Gonçalo Guedes inaugurou a contagem no Sp. Braga-Benfica, jogo referente aos quartos de final da Taça de Portugal.

Aos 15.º minuto do encontro no Minho, David Neres combinou com Aursnes e cruzou para o segundo poste. A bola ainda sofreu um desvio, Gonçalo Guedes subiu e cabeceou para o fundo da baliza. Matheus ficou sem reação.

Veja o golo: