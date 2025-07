A ex-capitã do Sporting, Ana Borges, foi oficializada esta terça-feira como jogadora da equipa feminina do Benfica. Ora, nas redes sociais, a agente da futebolista deixou algumas «farpas» aos leões.

«Uma transferência que fica para a história. Quase nove anos como agente de futebol, centenas de negociações, emoções de todos os tipos... mas nada, absolutamente nada, se compara ao que vivi nesta transferência», começou por escrever Estrela Paulo no Instagram.

«Esta não foi só mais uma transferência. Foi um momento alto ao nível do futebol feminino, de resiliência e, acima de tudo, de paixão pelo jogo. A Ana merecia ser valorizada e o Benfica, com a sua grandeza, soube reconhecer o seu talento e a sua entrega. Ao Sporting, deixo um obrigada pela história que teve com a Ana, mas também uma reflexão: os ídolos não se deixam fugir! Ao Benfica, um elogio por acreditar numa jogadora que tem muito mais do que qualidade técnica - é líder, é raça, é futebol puro», acrescentou.

De recordar que Ana Borges foi jogadora (e capitã) do Sporting durante vários anos, entre 2016/17 e 2024/25. No entanto, o ciclo chegou ao fim e rumou, com um contrato de duas épocas, ao rival Benfica.