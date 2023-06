O Benfica conquistou este domingo o campeonato nacional de basquetebol, ao vencer no jogo quatro da final frente ao Sporting, por 101-85.

Depois do triunfo claro de há dois dias, por 101-57, as águias voltaram a vencer no Pavilhão João Rocha e confirmaram assim o bicampeonato.

A partida, diga-se, foi quase sempre equilibrada. A vantagem foi dançando entre os dois rivais da Segunda Circular, mas ao intervalo a vantagem sorria aos encarnados, por 48-45.

A equipa de Norberto Alves entrou melhor na segunda parte e ampliou essa mesma vantagem. Só que o Sporting, alavancado numa bela exibição de Travante Williams, conseguiu um parcial de 11-0 e deu a volta: os leões foram para o último período a ganhar por 70-69.

FILME DO JOGO.

No derradeiro quarto, no entanto, o Benfica foi bastante superior, principalmente depois de ter conseguido um parcial de 11 pontos quando perdia por 74-69. A vantagem da formação da Luz foi aumentando com o decorrer dos minutos e os últimos instantes, diga-se, foram já de festa para adeptos e jogadores.

Na casa do maior rival, o Benfica conquista assim o bicampeonato e o 29.º título da sua história, mais 17 do que o FC Porto e 20 do que o Sporting, por exemplo.

[em atualização]