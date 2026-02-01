Depois de vencer na visita ao Sporting para o campeonato na sexta-feira, o Benfica voltou a derrotar o rival neste domingo, em casa, nos “oitavos” da Taça de Portugal (81-50). Os parciais de 25-14, 23-12, 17-10 e 16-14 espelham um duelo sempre controlado pelas águias.

Tal como na sexta-feira, a norte-americana Nunn brilhou no Benfica, com 15 pontos e 13 ressaltos. Nas leoas, Luana Serranho foi a mais inconformada, aplicando 13 pontos.

Desta forma, o Benfica junta-se a CAB Madeira, CLIP, Sportiva, Quinta dos Lombos, Esgueira e Barcelos nos quartos de final.

O Benfica conquistou a prova em 2021, 2022 e 2024, mas perdeu a final no último ano, frente ao Quinta dos Lombos.

RELACIONADOS
Basquetebol: FC Porto esmaga Oliveirense e aponta ao pódio
Basquetebol: Sporting vence Benfica e aproxima-se da liderança
Basquetebol feminino: Benfica vence Sporting e pressiona líder Lombos