Basquetebol feminino: Benfica vence Sporting e atinge «quartos» da Taça
Águias venceram as rivais na sexta-feira para o campeonato e repetiram a receita neste domingo, desta feita para a Taça de Portugal
Depois de vencer na visita ao Sporting para o campeonato na sexta-feira, o Benfica voltou a derrotar o rival neste domingo, em casa, nos “oitavos” da Taça de Portugal (81-50). Os parciais de 25-14, 23-12, 17-10 e 16-14 espelham um duelo sempre controlado pelas águias.
Tal como na sexta-feira, a norte-americana Nunn brilhou no Benfica, com 15 pontos e 13 ressaltos. Nas leoas, Luana Serranho foi a mais inconformada, aplicando 13 pontos.
Desta forma, o Benfica junta-se a CAB Madeira, CLIP, Sportiva, Quinta dos Lombos, Esgueira e Barcelos nos quartos de final.
O Benfica conquistou a prova em 2021, 2022 e 2024, mas perdeu a final no último ano, frente ao Quinta dos Lombos.
