O Benfica apresentou uma queixa junto do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) contra Morten Hjulmand, Geovany Quenda, Matheus Reis e Viktor Gyökeres por incitamento à violência, sabe o Maisfutebol.

Em causa estão os festejos dos jogadores do Sporting no passado domingo, após a conquista da Taça de Portugal, que ficou marcada pelo pisão de Matheus Reis a Andrea Belotti. «Aqui a gente pisa na cabeça», é possível ouvir num dos vídeos da festa leonina.

A queixa apresentada contra Quenda tem por base a fotografia do jovem do Sporting, em que surge com uma camisola com a frase: «Falas muito, chupa c******». Essa foi a expressão dirigida por Ricardo Esgaio a Otamendi no dérbi no Estádio da Luz e que, de resto, resultou na expulsão do defesa do Sporting já após o apito final.

Recorde-se que o CD da FPF instaurou processos disciplinares a Matheus Reis, Maxi Araújo e Quenda, na sequência de participações do Benfica e de César Boaventura.