Alexander Bah e Kökçü devem falhar o dérbi de dia 12 de novembro frente ao Sporting, no Estádio da Luz.

O Benfica anunciou este domingo que o lateral dinamarquês tem um «edema ósseo do segundo metatarsiano do pé esquerdo», ao passo que o médio turco tem uma «fascite plantar do pé direito». Ou seja, ambos têm lesões num pé e a previsão para ambos é de três semanas de recuperação.

Nesse sentido, os jogadores devem falhar o dérbi, embora nesta altura seja impossível garanti-lo porque é sempre possível que a recuperação seja mais rápida, por alguma razão. Certo é que nesta altura a previsão é de três semanas e que dificilmente recuperam para o dérbi.