Portugal ainda pode ter duas equipas com entrada direta na Liga dos Campeões da próxima temporada (sem precisar de passar por uma pré-eliminatória). Para isso, porém, é necessário que uma coisa aconteça: que o vencedor da Liga Europa consiga acabar, no seu campeonato nacional, numa posição de acesso direto à Champions.

Ora nesta altura, apenas três equipas com presença nos quartos de final da Liga Europa estão em posição de apuramento direto para a Liga dos Campeões através do campeonato nacional:

O Aston Villa está em quarto em Inglaterra (vão os cinco primeiros, podendo até ser seis)

O Betis está em quinto (vão os primeiros cinco, se Espanha mantiver o segundo lugar no ranking anual)

O FC Porto (está em primeiro em Portugal)

De resto, o Celta Vigo também está na luta, ocupando neste momento o sexto lugar em Espanha, mas a subida ao quinto lugar significaria a descida do Betis, pelo que vai dar ao mesmo.

Se os campeonatos acabassem hoje, Sporting entraria direto na Champions

Se Aston Villa, Betis ou FC Porto, portanto, mantiver um lugar de apuramento direto para a prova milionária e vencer a Liga Europa, abre uma vaga que será ocupada pelo clube mais bem posicionado no ranking UEFA, entre os que se apurarem para as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões.

Neste caso, é certo que esse lugar será ocupado pelo segundo classificado de Portugal, já que Benfica, Sporting e também FC Porto são as equipas com melhor ranking, entre as que se podem apurar para as pré-eliminatórias da Champions. Isto por duas razões, para se perceber melhor.

Todos os clubes que estão à frente de FC Porto, Benfica e Sporting no ranking UEFA pertencem às Big-5, sendo que Inglaterra, Espanha, Alemanha e Itália não apuram equipas para as pré-eliminatárias A França apura uma equipa para as pré-eliminatórias, sim, mas só o PSG está à frente dos três clubes nacionais no ranking UEFA, e esse apura-se direto seguramente. Todos os outros estão atrás no ranking.

Portanto, Sporting e Benfica ficam a torcer por Aston Villa, Betis... e até o FC Porto (se os dragões forem campeões nacionais). Aliás, se um destes três clubes vencessem a Liga Europa e os campeonatos acabassem como estão agora, seria o Sporting a ocupar a vaga de apuramento direto para a Champions.

Já o FC Porto pode apurar-se nesta altura sendo campeão nacional ou vencendo a Liga Europa. Se falhar nos dois objetivos, então fica também a torcer por Aston Villa ou Betis, que lhe garantem entrada direta na Champions caso termine em segundo no campeonato nacional.